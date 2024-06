Atlético-GO e Criciúma se enfrentam pela 10ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 07:00 • Goiânia (GO) • Atualizada em 19/06/2024 - 11:38

Atlético-GO e Criciúma se enfrentam nesta quarta-feira (19), pela décima rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, no em Goiânia (GO). O duelo terá transmissão do Premiere. (Clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Atlético-GO e Criciúma (onde assistir, horário e local).

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X CRICIÚMA

BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 19 de junho de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, no em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-GO (Técnico: Jair Ventura)

Ronaldo; Maguinho, Alix (Alejo), Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Lucas Kal e Baralhas; Shaylon, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando.

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Claudinho (Jonathan), Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Higor Meritão, Ronald, Barreto e Matheusinho; Bolasie e Éder.