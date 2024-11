Athletico-PR x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), com transmissão de CazéTV, TNT e Rede Furacão. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

O Furacão ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, enquanto o Dragão é o lanterna da competição, com apenas 26 pontos.

Lucho González conduziu o Athletico-PR à vitória diante do Atlético-MG (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Athletico-PR x Atlético-GO: principais informações do confronto

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Atlético-GO

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: CazéTV, TNT e Rede Furacão

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO (Técnico: Lucho González)

Mycael; Léo Godoy, Belezi, Thiago Heleno, Esquivel; Erick, Felipinho, Nikão; Cuello, Emersson (Di Yorio), Julimar (João Cruz)

ATLÉTICO-GO (Técnico: Anderson Gomes)

Ronaldo; Bruno, Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Shaylon; Luiz Fernando, Alejo Cruz, Jan Hurtado