Arsenal x Nottingham Forest: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Arsenal e Nottingham Forest se enfrentam, neste sábado (23), em partida válida pela 12ª rodada da Premier League. O duelo acontece às 12h (de Brasília) no Emirates Stadium, em Londres, com transmissão da ESPN e do streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Arsenal recebe o Nottingham Forest pela Premier Legue (Photo by Glyn KIRK / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL X NOTTINGHAM FOREST

12ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARSENAL: Raya, Calafiori, Gabriel Magalhães, Saliba e Partey; Declan Rice, Odegaard e Mikel Merino; Gabriel Martinelli, Saka e Kai Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

NOTTINGHAM FOREST: Sels, Moreno, Murillo, Milenkovic e Aina; E. Anderson, Yates, Hudson-Odoi, Gibbs-White e Elanga; Wood. Técnico: Nuno Espirito Santo.