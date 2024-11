Leicester x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Leicester e Chelsea se enfrentam, neste sábado (23), em partida válida pela 12ª rodada da Premier League. O duelo acontece às 09h30 (de Brasília) no King Power Stadium, na Inglaterra, com transmissão da ESPN e do streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

O Leicester recebe o Chelsea pela 12ª rodada da Premier League (Foto: Divulgação/ Leicester City)

✅ FICHA TÉCNICA

LEICESTER X CHELSEA

12ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 09h30 (de Brasília)

📍 Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LEICESTER: Hermansen, Justin, Faes, Vestergaard, V. Kristansen, Soumare, Ndidi, Winks, Ayew, Edouard e Mavididi. Técnico: Steve Cooper.

continua após a publicidade

CHELSEA: Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Lavia, Caicedo; Madueke, Cole Palmer, Pedro Neto; Jackson. Técnico: Enzo Maresca