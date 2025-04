Ficha do jogo ARS CRY 34ª rodada Premier League Data e Hora Quarta-feira (23), às 16h (de Brasília) Local Emirates Stadium, em Londres (ING) Árbitro Onde assistir

Arsenal e Crystal Palace se enfrentam em duelo válido pela Premier League. A partida acontece nesta quarta-feira (23), no Emirates Stadium, em Londres (ING), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo ESPN4 (TV fechada) e Disney+Premium (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Após classificação às semifinais da Champions League diante do Real Madrid, o último ato do Arsenal foi na vitória contra o Ipswich Town por 4 a 0, em jogo válido pela 33ª rodada liga, e frustrou os planos do Liverpool de ser campeão antecipado. Os gols da partida foram marcados por Trossard, duas vezes; Gabriel Martinelli e Nwaneri. O Crystal Palace, por sua vez, empatou em branco no jogo contra o Bournemouth na última rodada.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Crystal Palace pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal c Crystal Palace

34ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de abril, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN4 (TV fechada) e Disney+Premium (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard

❌ Desfalques: Jorginho (peito), Havertz (posterior da coxa), Gabriel Jesus (joelho), Gabriel Magalhães (posterior da coxa) e Tomiyasu (joelho)

❓ Dúvida: Saka

🔵 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)

Henderson; Clyne, Lacroix, Guehi; Munoz, Lerma, Hughes, Mitchell; Eze, Sarr; Mateta

❌ Desfalques: Richards (suspenso por cartão amarelo), Chadi Riad (joelho) e Cheick Doucoure (joelho)

