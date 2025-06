Amazonas x Athletic: onde assistir, horário e prováveis escalações

Amazonas e Athletic se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 19h30 (de Brasília), no Carlos Zamith, em Manaus, no Amazonas. O confronto é válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá a transmissão do Disney+ (streaming).

As equipes estão em situação complicada na tabela de classificação do campeonato neste momento, ambas na zona de rebaixamento. Enquanto o Amazonas ocupa a 18ª posição, com apenas sete pontos, o Athletic vem logo atrás, com seis pontos somados.

Ficha do jogo AMA ATH SÉRIE B 11ª RODADA Data e Hora segunda-feira, 9 de junho de 2025, às 19h (de Brasília) Local Carlos Zamith, em Manaus, no Amazonas Árbitro Bruno Mota Correia (RJ) Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

AMAZONAS X ATHLETIC

11ª RODADA - SÉRIE B - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 9 de junho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Carlos Zamith, em Manaus, no Amazonas;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Auxiliares: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMAZONAS (Técnico: Guilherme Alves): Zé Carlos; Castrillón, Jackson e Fabiano; Thomás Luciano, Robertinho, Fernando Neto, Rafael Tavares, Joaquín Torres e Rafael Monteiro; Henrique Almeida.

ATHLETIC (Técnico: Rui Duarte): Jefferson; Douglas Pelé, Sidimar, Alex e Rodrigo Gelado; Amorim, Marllon, Max e David Braga; Yuri Silva e Neto Costa.

