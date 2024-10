Amazonas x Novorizontino: estatísticas, escalações e onde assistir

Amazonas e Novorizontino se enfrentam pela Série B (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (04), Amazonas e Novorizontino se enfrentam pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes apenas empataram a partida, com o placar final de 1 a 1. O jogo terá início às 21h30 (de Brasília) com transmissão do SporTV e do Premiere; confira as estatísticas do confronto.

Amazonas e Novorizontino duelam pela Série B do Brasileirão; confira as estatísticas da partida (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

Estatísticas de Amazonas e Novorizontino

O Amazonas vem para o jogo de hoje com uma forma não muito positiva para a equipe. Nas duas últimas rodadas, o time do norte do Brasil não somou pontos, perdendo para a Chapecoense por 2 a 0, além de uma derrota para o Brusque por 1 a 0. Atualmente, o clube amazonense ocupa a 11ª posição, com 38 pontos somados.

Já o Novorizontino chega para esta partida após vencer a Ponte Preta pelo placar de 2 a 1. A forma da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro é muito positiva, já que o clube paulista não perdeu nos últimos cinco jogos, com três vitórias e duas derrotas. O clube de Novorizonte é o líder da competição, um ponto a frente do Santos, segundo colocado.

Palpites para o jogo

A partida tem amplo favoritismo para o Novorizontino, mesmo jogando fora de casa. A expectativa é que a equipe do interior paulista vença o confronto para se manter líder da Série B. Jogando com o apoio da torcida, o Amazonas terá o fator casa como motivador para o confronto de hoje

⚽Escalações prováveis de Amazonas e Novorizontino

Amazonas

Marcão, Ezequiel, Miranda, Fabiano e Renan Castro (Sidcley); Cauan Barros, Erick Varão, Rafael Tavares e Ênio; Matheus Serafim e Luan Silva - Técnico: Rafael Lacerda.

Novorizontino

Jordi, Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo - Técnico: Eduardo Baptista.