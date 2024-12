Alexandre Pantoja e Kai Asakura se enfrentam na madrugada de sábado (7) para domingo (8), na luta principal do UFC 310, na T-Mobile Arena, Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento conta começa 00h (horário de Brasília), com transmissão do UFC Fight Pass (todo o card) pela internet.

O brasileiro Alexandre Pantoja defende o título da categoria peso-mosca (até 56,7 kg) contra o japonês Kai Asakura, a luta será o evento principal do UFC 310. Em maio deste ano, Pantoja defendeu o cinturão contra o americano Steve Erceg, no Rio de Janeiro.

No card principal, apenas outro brasileiro entra em ação no octógono. Kron Gracie terá grande oportunidade ao encarar Bryce Mitchell para se recuperar da derrota sofrida contra Charles Jourdain, em maio de 2023.

FICHA TÉCNICA

UFC 309 — NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS

📆 Data: 7 de dezembro de 2024

⏰ Horário: A partir de 00h (horário de Brasília)

🌍 Local: T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal - a partir de 0h

Peso mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (c) x Kai Asakura - luta pelo cinturão

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Shavkat Rakhmonov x Ian Garry

Peso pesado (até 120,2 kg): Cyril Gane x Alexander Volkov

Peso pena (até 65,8 kg): Bryce Mitchell x Kron Gracie

Alexandre Pantoja x Kai Asakura: confira horário e onde assistir ao UFC 310 (Foto: UFC)

