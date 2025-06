Alemanha e França se enfrentam neste domingo (8), às 10h (de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, na Alemanha, pela disputa do 3º lugar da UEFA Nations League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado), Disney+ (streaming), SporTV (canal fechado) e Globoplay (streaming).

Após eliminações dramáticas nas semifinais, as duas seleções tentam fechar a competição com dignidade. Esta será a primeira vez que Alemanha e França se enfrentam em uma disputa de terceiro lugar na história da Nations League.

A Alemanha, anfitriã da fase final, chegou à semifinal invicta, mas acabou superada por Portugal por 2 a 1, de virada, mesmo tendo saído na frente com gol de Florian Wirtz. O técnico Julian Nagelsmann deve realizar mudanças e usar o confronto para testar opções antes das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Do outro lado, a França protagonizou um dos jogos mais intensos da história do torneio, mas acabou derrotada pela Espanha por 5 a 4. Mesmo com uma reação tardia, os erros defensivos pesaram. Didier Deschamps indicou que vai dar mais minutos a jovens como Rayan Cherki, que brilhou ao entrar no último jogo.

Tudo sobre o jogo entre Alemanha e França pela Nations League (onde assistir, horário, escalações e local):

Alemanha x França

Disputa de 3º lugar – Nations League

📆 Data e horário: domingo, 08 de junho, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado), Disney+ (streaming), SporTV (canal fechado) e Globoplay (streaming)

🟨 Arbitragem: Ivan Kružliak; Branislav Hancko e Jan Pozor (assistentes)

📺 VAR: Michael Fabbri

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Ter Stegen; Tah, Koch, Anton; Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Mittelstädt; Sané, Wirtz e Woltemade

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Maignan; Pavard, Konaté, Lucas Hernandez, Digne; Tchouaméni, Kone; Olise, Cherki, Doué; Mbappé