Al-Sadd x Al-Hilal: onde assistir e horário do jogo pela Liga dos Campeões da Ásia

Al-Sadd e Al-Hilal se enfrentam nesta terça-feira (26), em jogo válido pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia. A bola rola às 13h (de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, no Catar. A partida será transmitida pela ESPN e pelo streaming Disney+.

Al-Hilal encara o Al-Sadd pela Liga dos Campeões da Ásia (Foto: Reprodução/Instagram)

✅ FICHA TÉCNICA

AL-SADD X AL-HILAL

5ª rodada - Liga dos Campeões da Ásia

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de novembro de 2024, às 13h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Jassim Bin Hamad, no Catar;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-SADD: Baliadeh; Salman, Suhail, Saiss e Abdulwahhab; Camara e Tarek; Giovani, González e Afif; Abdurisag. Técnico: Félix Sánchez.

AL-HILAL: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Bulaihi e Renan Lodi; Milinković-Savić e Kanno; Al-Qahtani, Marcos Leonardo e Al-Dawsari; Mitrović. Técnico: Jorge Jesus.