Al-Nassr x Al-Hilal: onde assistir, horário e prováveis escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 13:10 • Arábia Saudita

O clássico Saudida acontece nesta sexta-feira (1), quando o Al-Nassr enfrenta o Al-Hilal pela 9ª rodada do Campeonato Saudita. A bola rola a partir das 15h (horário de Brasília), na King Saud University Stadium, em Riade, na Arábia Saudita. A partida será transmitida pelo Canal GOAT (Youtube).

<strong>Al-Nassr </strong>e <strong>Al-Hilal </strong>se enfrentam nesta sexta (1) (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

O Al-Hilal, clube de Neymar, é o líder com 24 pontos e não perdeu até o momento na competição. O brasileiro não está inscrito no campeonato e não entra em campo na sexta (1). O Al-Nassar, por sua vez, vem com força máxima após ser eliminado para o Al Taawoun, pela Copa do Rei da Arábia Saudita. O clube de Cristiano Ronaldo é o 4ª colocado com 18 pontos, sendo cinco vitórias e três empates.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Al-Nassr e Al-Hilal (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Nassr x Al-Hilal

9° RODADA - Campeonato Saudita

📆 Data e horário: sexta-feira, 1 de novembro de 2024, às 15h (de Brasília)

📍 Local: King Saud University Stadium, em Riade, na Arábia Saudita

📺 Onde assistir: Canal GOAT (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Laporte e Najdi; Brozovic, Al Hassan, Ângelo, Talisca e Wesley; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

Al Hilal: Muhammad Al-Rubaie, Moteb Al-Harbi, Ali Al-Bulaihi, Koulibaly, João Cancelo, Al Dawsari, Milinkovic-Savic, Al Qahtani, Al Hamdan (Malcom) e Al Ghannam (Mitrovic); Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus.

