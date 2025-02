Al-Nassr e Al-Ettifaq se enfrentam, nesta sexta-feira (21), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. A bola rola a partir das 14h (de Brasília), e as equipes entram no campo do Al-Awwal Park, em Riad (SAU). O confronto será transmitido pelo BandSports (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube).

continua após a publicidade

➡️ Flamengo e Vini Jr provocam Manchester City após eliminação na Champions; veja

Onde assistir a Al-Nassr x Al-Ettifaq

✅ FICHA TÉCNICA

AL-NASSR x AL-ETTIFAQ

21ª RODADA - CAMPEONATO SAUDITA

📆 Data e horário: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Al-Awwal Park, em Riad (SAU)

📺 Onde assistir: BandSports e Canal GOAT

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-NASSR (Técnico: Stefano Pioli)

Bento, Najdi, Alwajami, Aymeric Laporte e Al Ghanam; Abdullah Alkhaibar, Marcelo Brozovic, Otávio e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo e Jhon Durán.



AL-ETTIFAQ (Técnico: Saad Ali Al-Shehri)

Rodak; Yousef, Madu, Abdullah Khateeb e Al-Oteibi; Medrán, Mukhtar Ali, Vitinho, Wijnaldum e João Costa; Toko Ekambi.