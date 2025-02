Al-Gharafa x Pakhtakor: onde assistir e horário do jogo da Champions Asiática

Al-Gharafa e Pakhtakor se enfrentam nesta terça-feira (4), às 13h (horário de Brasília), no Thani Bin Jassim Stadium, no Catar. A partida válida pela sétima rodada da fase de grupos da Champions Asiática ainda não tem transmissão confirmada para o Brasil. ➡️Para substituir Neymar, Al-Hilal fará oferta para tirar brasileiro do Real Madrid no meio do ano

O Al-Gharafa é o décimo colocado do Grupo B, com apenas quatro pontos. Na última rodada, a equipe empatou com o Al-Rayyan por 2 a 2, com direito a gol de pênalti nos minutos finais de Roger Guedes, ex-Corinthians.

O Pakhtakor, por sua vez, é o nono colocado também com quatro pontos, mas com um saldo de gols melhor que o adversário de terça-feira. Na última rodada empatou com o Al-Ain por 1 a 1.

➡️Neymar abriu mão de fortuna para voltar ao Santos; veja valores

Al-Gharafa e Paktakor se enfrentam nesta terça (4) (Foto: Reprodução/ X)

Tudo sobre o jogo entre Al-Gharafa e Pakhtakor (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

AL-GHARAFA x PAKHTAKOR

7ª RODADA - CHAMPIONS ASIÁTICA

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 13h (de Brasília);

📍 Local: Thani Bin Jassim Stadium, no Catar;

📺 Onde assistir: não tem transmissão confirmada para o Brasil.

