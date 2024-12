Al Ahli x Esteghlal: onde assistir ao vivo, estatísticas e palpites

Nesta segunda-feira (02), Al Ahli e Esghlal se enfrentam pela sexta rodada da Champions League da Ásia. A partida terá início a partir das 13h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de streaming do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

O Al Ahli busca manter a liderança do grupo da Champions Asiática contra o Esteghlal; confira as informações do jogo (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estatísticas de Al Ahli e Esteghlal

O Al Ahli chega para o jogo de hoje depois de ganhar o Al-Wehda, pelo Campeonato Saudita, pelo placar de 1 a 0. A equipe é a sexta colocada de seu campeonato nacional, mas possui mais sucesso na Champions da Ásia, sendo o primeiro colocado de sua chave, com 15 pontos. Nas últimas cinco partidas da equipe árabe, são quatro vitórias e apenas uma derrota.

Já o Esteghalal vem para esta partida após empatar com o Pakhtakor, pelo Campeonato Iraniano, em 0 a 0. A equipe não vem fazendo um ótimo campeonato nacional, estando apenas na décima posição, com 11 pontos somados. Já na competição continental, o time do Irã está na sétima posição do grupo, com quatro pontos. Em seus últimos cinco jogos, são três derrotas, um empate e uma vitória.

continua após a publicidade

Palpites para o jogo

O confronto entre as equipes marca um favoritismo ao Al Ahli. A equipe árabe possui maiores investimentos em seu futebol e também apresenta melhores resultados do que a equipe iraniana em seus campeonatos. O Al Ahli tem duas vitórias, duas derrotas e um empates em seus últimos cinco jogos em casa, enquanto o Esteghlal possui três derrotas, um empate e uma vitória em suas últimas cinco partidas jogando longe de seus domínios.

➡️ Confira todas as estatísticas em tempo real de Al Ahli e Esteghlal

⚽Escalações prováveis de Al Ahli e Esteghlal

Al Ahli

Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez e Balobaid; Al-Johani e Kessie; Mahrez, Roberto Firmino e Al-Buraikan; Toney - Técnico: Matthias Jaissle.

Esteghlal

Hosseimi; Moradmand, Raphael Silva e Fallah; Rezaeian, Ndong, Rezavand e Zakipour; Eslami, Masharipov e Blanco Leschuk - Técnico: Pitso Mosimane.