Vôlei nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir a Brasil x Japão

Publicada em 01/08/2024 - 05:00 • Paris (FRA)

Após uma vitória com facilidade no primeiro jogo, diante do Quênia, a Seleção de Vôlei feminino do Brasil enfrenta o Japão pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta quinta-feira (1º). A partida, válida pelo grupo B, será na Arena Paris Sul, às 8h (Horário de Brasília), com transmissão do Sportv e CazéTV.

A disputa marca o reencontro das equipes após as japonesas eliminarem o Brasil na semifinal da Liga das Nações 2024. A derrota veio depois de uma campanha invicta e impecável das brasileiras na competição.

Além do Japão e Quênia, a Polônia completa o grupo do Brasil nessas Olimpíadas. Na primeira fase, se classificam as duas seleções mais bem colocadas de cada grupo e os dois terceiros lugares gerais.

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Japão — 2ª rodada — Grupo B

Vôlei Feminino — Olimpíadas de Paris

📆 Data e horário: quinta-feira, 1º de agosto de 2024, às 8h (de Brasília)

📍 Local: Arena Sul Paris, em Paris, França

📺 Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e Globoplay