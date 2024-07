Veja quantos cartões Marta recebeu ao longo de sua carreira

Marta sendo expulsa no jogo contra a Espanha nas Olimpíadas (Fotos: Philippe LOPEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 15:53 • Paris (FRA)

A camisa 10 e maior nome da História da Seleção Brasileira, Marta, foi expulsa na derrota para a Espanha por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (31), em jogo válido pelo Grupo C das Olimpíadas, no que pode ter sido a sua última partida com a camisa "Canarinho".

Eleita a "Melhor jogadora do Mundo", em seis oportunidades, a craque encantou o mundo com seu futebol. Ao todo, Marta tem 302 gols na sua carreira, sendo 117 deles pela Seleção Brasileira. Vale destacar que a atleta é a maior artilheira em Copas, entre homens e mulheres, com 17 gols marcados.

Número de cartões na carreira

Apesar desses grandes números, Marta tem algumas estatísticas negativas, como, por exemplo, números de cartões recebidos por clubes. São 36 cartões amarelos recebidos e uma expulsão (indireta), ou seja, soma de dois cartões amarelos na partida.

Pela Seleção Brasileira, a camisa 10 recebeu 15 amarelos e apenas um vermelho (recebido no jogo contra a Espanha), em 189 jogos.

Seleção Brasileira fica em terceiro lugar no Grupo C das Olimpíadas (Fotos: Philippe LOPEZ / AFP)

Apesar do resultado negativo, a Seleção Brasileira está classificada para as quartas de final do futebol feminino olímpico. Com a derrota australiana diante dos Estados Unidos, as Matildas foram eliminadas e elenco comandado por Arthur Elias seguirá na disputa pelo ouro.