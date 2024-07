Veja o retrospecto do Brasil nos Jogos Paralímpicos

Gabriel Bandeira comemora a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 (Foto: Miriam Jeske/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 12:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil tem sido uma das grandes potências do esporte paralímpico mundial nos últimos anos. O país participou de todas as edições dos Jogos Paralímpicos entre Heidelberg-1972 e Tóquio-2020, com um total de 372 medalhas (108 ouros, 129 pratas e 135 bronzes).

Muito consistente, o Brasil se destacou especialmente nas últimas três edições do evento, figurando sempre no top-10 do quadro de medalhas (7º em Londres-2012, 8º na Rio-2016 e 7º em Tóquio-2020).

Na história dos Jogos Paralímpicos, o Brasil é o 17º país com mais medalhas. Quando contabilizados apenas os ouros, passa a ser o 21º. A expectativa é subir no ranking com mais um grande desempenho nos Jogos Paralímpicos de Paris. O evento acontece entre 28 de agosto e 8 de setembro.

🎖️ Mais medalhas na história das Paralimpíadas

1º - Estados Unidos: 2283 medalhas

2º - Grã-Brethana: 1913 medalhas

3º - China: 1229 medalhas

4º - Austrália: 1205 medalhas

5º - França: 1094 medalhas

---

17º - Brasil: 373 medalhas