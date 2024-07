Rafaela Silva, campeã olímpica nos Jogos Rio 2016 (Foto: Gaspar Nobrega/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 09:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Falta muito pouco para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. A comitiva brasileira de judô chegou à “Cidade Luz” na quinta-feira (18), e Rafaela Silva foi a primeira a falar sobre a expectativa para o início da competição. A judoca fará sua terceira participação em Olimpíadas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Ah com certeza foi uma um sentimento especial, poder estar no meu terceiro jogos olímpicos aqui em terras francesas e já começar a ver ali o pessoal fazendo as credenciais sendo direcionado então com certeza já dá para sentir a adrenalina do que é os jogos olímpicos. A gente foi bem recebido aqui na sede do time Brasil com a comidinha brasileira a gente ia ver o pessoal empolgado, e todo mundo doido para esperar logo o início dos Jogos Olímpicos, então com certeza isso anima incentivo, a gente cada vez mais o ideal tá incrível, né? —

— As roupas ficaram bem boas, agora eu experimentei minha mala no prestei trocar nada, mas o mais importante que eu fui conferir a cenar, né? Para ver se não ia aparecer nada. O agasalho pode aqui ó pá pá aí bonita na foto é muito importante cabe mais alguma coisa nessa mala aí no retorno no Brasil. Cabe dia 29 de julho, a gente tem que voltar a caminhar um pouquinho mais pesada nela pegar aquela medalhinha — disse.

Rafaela Silva comemorando o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 (Foto: Wander Roberto/COB)

➡️ Gabi mostra confiança em desempenho nas Olimpíadas: ‘Não viemos só participar’

A brasileira também falou sobre o seu novo estilo: as suas tranças em forma de coração.

— Como eu falei não Judô, a gente tem punição no seu cabelo ficar soltando toda hora então eu comecei a aderir as tranças que não me atrapalham bastante na competição. Achei que eu fiquei com bastante cara de mal durante a luta então qualquer detalhe aí que puder ajudar na competição é importante e fiz um coraçãozinho aqui porque a gente carrega a nação brasileira junto com a gente dentro do tatame — finalizou a judoca.

Rafaela participou de duas edições dos Jogos Olímpicos: Londres 2012 e Rio 2016 — onde conquistou o ouro na categoria −57 kg.