Veja o resumão dos resultados dos brasileiros neste domingo (28) nas Olimpíadas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 23:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Se no primeiro dia o Brasil passou em branco no pódio, neste domingo (28), a situação foi diferente nas Olimpíadas de Paris. No judô, Willian Lima levou uma prata, e Larissa Pimenta, o bronze. No skate street, Rayssa Leal ficou com a medalha de bronze. Por outro lado, fomos derrotados no handebol e futebol feminino. Veja o resumo do dia acima com o repórter Thiago Barreto:

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias