Thaísa disputou quatro Olimpíadas e conquistou três medalhas (Foto: Divulgação / FIVB)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 16:46 • Paris (FRA)

A medalha de bronze do Brasil no vôlei feminino terá um sabor especial para Thaísa. Após a vitória em cima da Turquia neste sábado (10), a central anunciou sua aposentadoria da Seleção Brasileira. Aos 37 anos, a jogadora encerrou sua passagem na Amarelinha com três medalhas olímpicas conquistadas.

- Acabou. Quando eu abracei meu marido, eu falei isso. Ele falou que acabou. Eu não tinha entendido. Acabou. Foi uma vida dentro da seleção, tanto de base quanto adulta. Tudo que a gente tem que superar e aguentar de estar aqui, não é fácil. Mas é muito amor pelo que a gente faz, sabe? E acabou agora. Eu queria muito trazer ouro pra elas (companheiras), ajudar, mas esse bronze pra gente é ouro real, porque esse grupo merece esses louros. Eu nunca vi um grupo tão dedicado, um grupo querer tanto, de verdade - disse Thaísa.

Em 2017, Thaísa rompeu parcialmente o ligamento do joelho esquerdo e parte do menisco - a lesão quase a obrigou a interromper a carreira. Por conta disso, mesmo já recuperada, Thaísa ficou um tempo afastada da Seleção Brasileira e só retornou no início de 2023.

Brazil's #06 Thaisa Daher De Menezes during the women's volleyball semi-final match between Brazil and USA at the South Paris Arena 1 in Paris on August 8, 2024 during the Paris 2024 Olympic Games. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

A central marcou história no vôlei feminino do Brasil. Ela chegou a Seleção em 2007 para a disputa do Pan-Americano e, desde então, virou figurinha carimbada na equipe. Quando se trata de Jogos Olímpicos, Thaísa possui um bicampeonato olímpico conquistado em Pequim 2008 e Londres 2012, além do bronze nesta edição em Paris.