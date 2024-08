Teakwondo, vôlei de praia, canoagem… Veja o resumão do dia nas Olimpíadas de Paris

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 23:33 • Paris (FRA)

O dia do Brasil nas Olimpíadas de Paris contou com mais uma medalha, de bronze, com Edival Pontes, no Taekwondo. As redes sociais foram tomadas com memes sobre o maior número de terceiros lugares do país. Contudo, a situação pode mudar nesta sexta-feira (9), com Ana Patrícia e Duda, que vão em busca do ouro na final do vôlei de praia. Veja acima o resumão da quinta (8) com o repórter Nathan Rosseto:

