Brasil caí no ranking e China segue no topo; confira o quadro de medalhas das Olimpíadas

O Brasil conquistou o bronze no judô por equipes (Foto: Miriam Jeske/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 22:22 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil perdeu uma posição no quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris 2024, apesar das da prata, na ginástica artística, e do bronze, no judô. A China segue no topo do ranking, mas precisa olhar para o retrovisor, pois os Estados Unidos encostaram. Confira as colocações do Brasil e dos outros países:

