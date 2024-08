Simone Biles observa telão após erro na final da trave (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 09:54 • Paris (FRA)

A queda de Simone Biles na final da trave, nas Olimpíadas, assustou o mundo da ginástica. A estadunidense era cotada para conquistar mais uma medalha de ouro, mas acabou falhando na execução de um de seus movimentos, e ficou visivelmente frustrada.

Segundo o jornal "The Sun", a raiva da estrela norte-americana não ficou apenas no local da apresentação. Biles teria esbravejado para reclamar do pouco barulho que era feito por torcedores na Arena Bercy após o choque de seu erro.

- Por que essas pessoas não estão gritando, por que estão fazendo esse silêncio? - afirmou a atleta.

Em sua prova, Simone fazia ótima execução até perder o equilíbrio e cair. No aparelho, a queda desconta um ponto inteiro das esportistas; com seu resultado, a dez vezes medalhista olímpica ficou com 13.100, na quinta colocação. A brasileira Rebeca Andrade, que ganhou força pelo ouro após o erro, não aproveitou a chance e tirou 13.933, também fora do pódio.