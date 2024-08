Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 19:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Simone Biles não tem "o molho"? Apesar de todo protagonismo da ginasta americana no esporte, a equipe do Lance! acredita que as brasileiras são diferenciadas. Durante a live diária sobre as Olimpíadas de Paris, os nossos comentaristas analisaram o estilo das atletas da ginástica artística. Assista ao corte no vídeo acima.