Simone Biles dá forte declaração após vitória: ‘Não quero mais competir com Rebeca’

Biles conquistou o ouro e Rebeca ficou com a prata na ginástica (Foto: Loic VENANCE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 19:27 • Paris (FRA)

Medalhista de ouro no individual geral de ginástica artística, Simone Biles deu uma declaração curiosa após a prova desta quinta-feira (1). Em entrevista coletiva depois de subir ao pódio, a norte-americana não escondeu o respeito e a admiração por Rebeca Andrade, que ficou com a prata.

- Eu não quero mais competir com a Rebeca. Estou cansada. Tipo, ela está muito perto. Nunca tive uma atleta tão próxima, então isso definitivamente me deixou alerta e trouxe à tona a melhor atleta que há em mim. Então, estou animada e orgulhosa de competir com ela… mas estou ficando desconfortável - disse Simone.

Simone Biles somou 59.131 pontos, enquanto Rebeca acumulou 57.932. A medalha de bronze ficou com a norte-americana Sunisa Lee, que fez 56.465. A brasileira também conversou com a imprensa logo após a declaração da medalhista de ouro e falou sobre a competição com Biles.

- Saber que eu dei trabalho para a Simone é legal, né? Ela é a melhor do mundo, como eu falei. A Simone é um fenômeno, e a gente não viu só aqui, mas em várias competições que ela já fez. É um orgulho poder competir ao lado dela - comentou Rebeca.