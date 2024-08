Rosamaria celebra medalha de bronze nas Olimpíadas: ‘Só alegria’

Rosamaria nas Olimpíadas de Paris (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 16:28 • Paris (FRA)

A seleção brasileira de vôlei feminino venceu a Turquia por 3 sets a 1 e confirmou mais uma medalha de bronze para o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Após a partida, Rosamaria concedeu entrevista à TV Globo, comentou sobre a campanha da equipe e por manter uma sequência de 32 anos para o país.

O bronze teve um gosto agridoce para a torcida brasileira, que esperava o ouro e ficou triste com a derrota do Brasil por 3 sets a 2 para os Estados Unidos. Rosamaria reconheceu que sentiram a derrota, mas que o terceiro lugar foi imporante para coroar a campanha com uma medalha.

- Muito bom o que a gente fez, e é claro que a gente queria estar nessa final, mas esse bronze foi muito comemorado e muito buscado. A gente sabia que seria importante ser aqui com uma medalha, representar nosso país da melhor maneira possível e levar essa medalha pra casa. É muita honra, é muita honra botar essa medalha ali no peito, é entre os melhores do mundo representando o nosso país, com o nome do Brasil nas costas, então é só alegria, de verdade - comentou.

(Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

Com a vitória sobre a Turquia, a seleção brasileira de vôlei feminino garantiu mais uma Olimpíada com medalha no vôlei, algo que acontece desde Barcelona 1992. Rosamaria celebrou a continuidade da sequência.

- É importante pra gente manter o nosso país entre os melhores, manter o Brasil aí com essa tradição do vôlei feminino que tem grandes resultados. A gente sabe o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica e o quanto o povo brasileiro é apaixonado pelo esporte, a gente queria levar essa medalha pra casa pra todos, milhões de brasileiros que a gente representa porque hoje a gente tá aqui com o nosso nome das costas, mas o nome do Brasil é muito maior, o nosso orgulho maior é vestir essa camisa e dar esse presente pro povo brasileiro, então agradecer aí toda a torcida que a gente recebeu nessa Olimpíada que foi muito difícil e a gente sai daqui orgulhosa com essa medalha - finalizou.