Rogério Micale classifica o Egito nas Olimpíadas e iguala melhor campanha do país na história

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 19:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Rogério Micale atingiu uma marca histórica sob o comando do Egito nos Jogos Olímpicos de Paris. Com a vitória contra o Paraguai nos pênaltis, o treinador classificou a seleção para as semifinais da competição.

Com esse resultado, Micale igualou a melhor campanha do Egito na história das Olimpíadas. Em 1928, a equipe terminou em 4º lugar. A mesma marca foi atingida em 1964, em Tóquio, mas nessa oportunidade, o Egito se juntou com a Síria e fizeram uma seleção só.

- Estou muito feliz. Há 60 anos o Egito não chegava a essa fase. É a primeira vez que um time árabe, contando com o Marrocos, tem a chance de conquistar uma medalha. Estou feliz com esta série de marcas e quero trazer alegria ao povo egípcio. Vamos continuar sonhando; respeitamos todos, mas viemos com um propósito de entrar para a história

Nos Jogos Olímpicos de Paris, Micale busca sua segunda medalha. Em 2016, no Rio de Janeiro, ele foi campeão na modalidade, comandando o Brasil. Se repetir o feito com o Egito, será o primeiro a conquistar uma medalha olímpica no futebol para o país.

Rogério Micale exaltou o feito e destacou o desempenho da equipe. Confiante, acredita que o sonho da segunda medalha pode se realizar.

- Parabéns para os jogadores e a todo o povo egípcio. Estamos muito felizes. Continuamos sonhando e vamos trabalhar mais forte. Sabemos que cada vez fica mais difícil, mas queremos buscar uma medalha - completou.

A nível mundial, a última vez que o Egito chegou à semifinal de uma competição foi em 2001, na Copa do Mundo Sub-20. Caso conquiste o ouro, pode ser a primeira vez que um técnico se torna bicampeão olímpico em 56 anos.