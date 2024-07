Relembre a performance de Rayssa Leal nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Rayssa Leal segura a medalha de prata conquistada em Tóquio (Foto: Wander Roberto/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Skate estreou nos Jogos Olímpicos na última edição, em Tóquio, e fez sucesso imediato entre os brasileiros. Muito disso se explica pela comoção em torno de Rayssa Leal, da modalidade Street. No Japão, a brasileira conquistou a medalha de prata e uma legião de fãs.

Com apenas 13 anos e 203 dias, a “Fadinha” se tornou a brasileira mais nova a subir ao pódio olímpico. Além disso, foi a sétima medalhista mais jovem em toda a história dos Jogos Olímpicos de Verão.

Na disputa do Skate Street, as 20 skatistas realizavam duas corridas de 45 segundos e, em seguida, cinco rodadas de manobras simples. Apenas as quatro melhores pontuações contavam para a nota final. Com um somatório de 14.91, Rayssa Leal avançou para a decisão na terceira colocação. As outras duas brasileiras, Letícia Bufoni e Pâmela Rosa, ficaram pelo caminho.

Com toda a torcida e expectativa da torcida brasileira, a adolescente brilhou na final. Apesar de um somatório pior que o da eliminatória (14.64), Rayssa Leal terminou na segunda colocação, atrás apenas da japonesa Momiji Nishiya (15.26). Outro fenômeno, a campeã olímpica é apenas quatro meses mais velha que a brasileira.

Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, na chegada ao aeroporto de Paris (Foto: COB)

Agora aos 16 anos de idade, Rayssa chega ainda mais pronta aos Jogos Olímpicos de Tóquio e é uma das grandes favoritas à medalha de ouro. Durante o ciclo, a brasileira foi bicampeã mundial na Street League of Skateboarding (SLS), além de ter brilhado nos vários torneios pré-olímpicos.