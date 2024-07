Relembre a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016

O estádio Maracanã recebeu a abertura dos Jogos Olímpicos da Rio 2016. (Foto: Alex Carvalho/AGIF)







26/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os Jogos Olímpicos são capazes de transformar o rumo de uma cidade, pelo fato do investimento feito na realização deste grande evento ser algo sem precedentes. Um dos momentos mais esperados quando se descobre a nova sede é a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Por isso, vamos relembrar como o Rio de Janeiro realizou esta celebração.

A cerimônia de abertura da Rio 2016 foi emocionante e contou com grande participação do público presente no estádio Maracanã. A organização feita por Andrucha Waddington, Daniela Thomas e Fernando Meirelles usou e abusou de efeitos luminosos durante o evento. Ao som de "Aquele abraço", o show começou com imagens de pessoas praticando vários esportes nos telões.

Na sequência, a coreografia contou a história da formação do Brasil. Desde as primeiras criaturas, até a chegada dos primeiros povos originários, passando ainda pela chegada dos portugueses ao país e a mancha que a escravidão deixou na construção histórica do Brasil. Posteriormente, foi retratada a chegada dos povos árabes e japoneses nos séculos XIX e XX.

A coreografia muito bem montada trouxe também o surgimento das cidades, com projeções em 3D - até que uma réplica do 14-Bis levantasse voo em pleno Maracanã, mostrando uma série de pontos turísticos da cidade. Após este momento, a música brasileira foi o grande destaque, com a reunião de diversos cantores, de Elza Soares e Paulinho da Viola à Marcelo D2 e Karol Conká. Além disso, as festas tradicionais em diversas regiões do Brasil também foram retratadas no show. A reta final, antes do desfile dos atletas, terminou com uma mensagem ecológica, alertando sobre os perigos do aquecimento global.

O último ato contou com Gustavo Kuerten, o Guga, entrando no estádio com a tocha olímpica. O ex-tenista passou o fogo para Hortência, uma das maiores jogadores de basquete da história do país, e a medalhista de prata entregou a tocha para Vanderlei Cordeiro de Lima. O ex-maratonista foi o responsável por acender a pira olímpica e iniciar, oficialmente, as Olimpíadas do Rio.