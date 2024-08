Rebeca Andrade estaria à frente de países como Argentina e México no quadro de medalhas; confira

Rebeca Andrade conquistou medalha de ouro no solo nas Olimpíadas de Paris (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 11:38 • Rio de Janeiro

Rebeca Andrande conquistou a quarta medalha nas Olimpíadas de Paris nesta segunda-feira. Desta vez, a ginasta brasileira superou a estadunidense Simone Biles e ficou com o ouro na disputa do solo da ginástica artística. Com a conquista, a brasileira igualou a marca da Geórgia, até o momento na 27ª colocação classificação geral dos Jogos.

O título olímpico no solo encerrou a participação da brasileira na atual edição dos Jogos. Na campanha, ela conquistou quatro medalhas, sendo uma de ouro (solo), duas de pratas (salto e individual geral) e uma de bronze (por equipes).

O desempenho faz Rebeca superar países como Suíça, Argentina, Chile, México, Grécia, Polônia e Portugal. Nações que até o momento somam menos pontos que a brasileira no quadro de medalhas. Vale lembrar, que a conquista do ouro vale mais no momento de ranquear os participantes na competição.

Classificação

Rebeca Andrade / Geórgia (27ª colocação)

🥇1

🥈2

🥉1

Suíça (29ª colocação)

🥇1

🥈1

🥉4

Argentina / Chile (35ª colocação)

🥇1

🥈0

🥉0

México (44ª colocação)

🥇0

🥈2

🥉1

Grécia (47ª colocação)

🥇0

🥈1

🥉4

Polônia (48ª colocação)

🥇0

🥈1

🥉3

Portugal (63ª colocação)

🥇0

🥈0

🥉1