Rebeca Andrade ainda disputa três finais nas Olimpíadas; veja em quais ela é favorita

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 18:32 • Paris (FRA)

Rebeca Andrade conquistou mais uma medalha, dessa vez, de prata, nesta quinta-feira (1º), na final do individual geral. Junto com a brasileira, também tivemos Simone Biles com o ouro e Sunisa Lee, o bronze. Nesta prova também tivemos mais uma integrante do Time Brasil, Flavia Saraiva, em nono lugar.

No entanto, Rebeca tem mais quatro finais pela frente para acumular mais medalhas para o Brasil. Aproveitando este momento, o Lance! te mostra quando são as finais da brasileira e quais a ginasta é a favorita.

SALTO

Rebeca foi a segunda melhor no salto, apenas atrás de Simone Biles. Nesta modalidade, mesmo que o país torça e esteja esperando pelo ouro, a prata é bem provável de chegar.

SOLO

Andrade teve a maior nota do solo durante as finais entre equipes, quando conquistou 15.100. No entanto, também foi a segunda melhor no salto, atrás da grande estrela Biles. De acordo com essas condições, a chance de medalha para a brasileira é prata.

TRAVE

Já neste aparelho, durante as provas entre equipes, Simone ficou em terceiro. E na final do individual, a brasileira foi a quarta na trave. Este é o aparelho que a brasileira não se sai tão bem, mas há as chances do bronze.

Saiba quais são os horários e os dias das finais de Rebeca Andrade:

SALTO

📆 Data: 3 de agosto

🕗 Horário: 11h20 (de Brasília)

TRAVE

📆 Data: 5 de agosto

🕗 Horário: 7h38 (de Brasília)

SOLO

📆 Data: 5 de agosto

🕗 Horário: 9h23 (de Brasília)