Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 08:22 • Paris (FRA)

Em retorno às Olimpíadas, Rafaela Silva segue avassaladora no judô. Depois da ausência em Tóquio por suspensão, a brasileira, competindo na categoria até 57kg, garantiu vaga nas semifinais em Paris sem tomar conhecimento das adversárias.

Beneficiada pelo sorteio inicial, que a colocou direto na fase de oitavas de final, a judoca superou Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, em sua estreia. Dominando o embate, aproveitou os espaços concedidos e encaixou uma chave de braço imparável, forçando a desistência.

Nas quartas, o equilíbrio pretendia ser maior diante de Eteri Liparteliani, da Geórgia. Mas o respeito ficou fora do tatame: com 20 segundos, Rafa já tinha entrado com o primeiro waza-ari e ganhou tranquilidade para, posteriormente, aplicar o segundo e garantir o avanço.

Nas semifinais, Rafaela terá pela frente a sul-coreana Mimi Huh. Caso avance, já garante uma medalha; o chaveamento é completado por Christa Deguchi, do Canadá, que enfrenta Sarah Leonie Cysique, que luta em casa. O duelo com Mimi está previsto para as 11h17 (horário de Brasília).

A carioca já é uma das quatro judocas na história do Brasil a conquistar a medalha de ouro em Olimpíadas, junto com Aurélio Miguel (Seul - 1988), Rogério Sampaio (Barcelona - 1992) e Sarah Menezes (Londres - 2012). Caso volte ao lugar mais alto do pódio, será a primeira a alcançá-lo duas vezes.