Rafael Macedo perde nas quartas e disputará repescagem pelo bronze do judô nas Olimpíadas

Rafael Macedo em luta nas quartas de final das Olimpíadas (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 08:29 • Paris (FRA)

Rafael Macedo foi derrotado pelo espanhol Tritani Mosakhlishvili nas quartas de final do judô masculino (categoria até 90kg) das Olimpíadas 2024. O brasileiro agora disputará a repescagem e tem chances de conquistar a medalha de bronze em Paris; ele encara o sul-coreano Juyeop Han.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

A luta contra Mosakhlishvili foi difícil para Rafael. Nos primeiros minutos, o combate se mostrou muito estudado e ambos judocas foram punidos por falta de combatitividade. Assim, o lutador da Espanha tomou a iniciativa e dominou as ações, até encaixar um waza-ari a 30 segundos do fim para vencer a disputa.

Na primeira luta, Rafa encarou uma pedreira. Campeão do mundo em 2021, van T End era favorito no combate, mas não conseguiu demonstrar isso no tatame. Sem pontos para ambos os lados, o confronto foi decidido no golden score, quando o holandês recebeu seu terceiro shido e foi desclassificado.

Já nas oitavas de final, Rafael Macedo enfrentou Alex Cret, um adversário mais tranquilo. Contudo, o combate se demonstrou mais perigoso para o brasileiro, já que o romeno controlou as ações da luta e deixou Rafa pendurado com duas punições. No entanto, mais uma vez no golden score, Macedo encaixou belo contra-ataque e finalizou a luta com chave de braço.