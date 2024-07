Quem são Teddy Riner e Marie-José Perec, que acenderam a pira olímpica na Abertura das Olimpíadas?

Marie-José Pérec e Teddy Riner acenderam a pira olímpica (Foto: MOHD RASFAN / AFP)







Publicada em 26/07/2024

As Olimpíadas de 2024 começaram oficialmente. Nesta sexta-feira (26), a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos foi realizada em Paris, capital da França, para seguir a tradição de acender a pira olímpica e dar o pontapé na competição esportiva mais famosa do mundo. Com a missão de carregar a tocha pela última vez, os organizadores escolheram Teddy Riner e Marie-José Perec.

Embora muitos esperavam que o ex-jogador Zinedine Zidane fosse o escolhido para iniciar os Jogos Olímpicos, o ídolo do futebol francês foi quem iniciou a fase final de transições da tocha até a pira. Depois de uma série de atletas conduzindo a tocha, Riner e Perec, dois dos maiores atletas olímpicos da história do esporte francês, receberam o item olímpico e acenderam a pira histórica.

Maior judoca da história da França e um dos maiores do esporte, Teddy Riner é dono de cinco medalhas olímpicas, conquistando o ouro em 2012, 2016 e 2020, e o bronze em 2008 e 2020. De quebra, o francês conquistou 10 campeonatos mundiais e chega em Paris, sua casa, para competir em sua última participação nos Jogos Olímpicos.

Tricampeã olímpica e lenda absoluta do esporte francês, Marie-José Perec construiu sua trajetória no atletismo. Ela conquistou o ouro nos 400 metros rasos em 1992 e venceu as provas de 200 e 400 metros em 1996. Ela também soma o bicampeonato mundial na prova de 400 metros nos anos de 1991 e 1995.