Quem é Renan Gallina, velocista brasileiro nas Olimpíadas?

Renan Gallina ficou em terceiro lugar em bateria nos Jogos de Paris (Foto: Wander Roberto/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 11:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Renan Gallina, que vai disputar as semifinais dos 200 metros rasos masculino dos Jogos Olímpicos de Paris, é um principais nomes da nova geração do atletismo do Brasil. Aos 20 anos, é o primeiro semifinalista brasileiro na modalidade desde as Olimpíadas de Londres, em 2012.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Em Londres, a prova foi disputada por Aldemir da Silva Júnior e Bruno Lins. Já o último atleta brasileiro a chegar à final dos 200m foi Claudinei Quirino, nas Olimpíadas de Sydney, em 2000. Quirino terminou na sexta colocação.

Renan Gallina nasceu em Maringá (PR) e começou a carreira no atletismo no salto em altura, mas depois mudou para as pistas. No Pan-Americano de Santiago, em 2023, ele conquistou uma medalha de ouro para o Brasil, fato que que não acontecia desde 1999, quando Claudinei Quirino subiu no lugar mais alto do pódio.

O nome Renan tem um motivo especial: é uma homenagem a Renan Dal Zotto, que conquistou a medalha de prata no vôlei nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984