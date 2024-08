Quem é Luiz Maurício, finalista do lançamento de dardo nas Olimpíadas?

Luiz Maurício quebrou o recorde sul-americano, que pertencia a ele mesmo (Foto: Ben Stansall / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 11:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Luiz Maurício da Silva fez história ao se classificar para a final do lançamento de dardo nas Olimpíadas de Paris. O Brasil não disputava a decisão por medalhas da modalidade desde 1932, quando Los Angeles sediou os Jogos pela primeira vez. Além disso, o atleta, com a marca de 85m91 na fase classificatória, quebrou o recorde sul-americano, que pertencia a ele mesmo, de 85m57, garantindo a sexta posição entre os finalistas.

Mineiro de Juiz de Fora, Luiz Maurício tem 24 anos e começou no atletismo em 2012, em um projeto na Universidade Federal da cidade. Ele treinou na instituição até o início da pandemia de Covid, em 2020, quando o centro de treinamento foi fechado.

Após um período de dois meses sem poder treinar, Luiz Maurício foi convidado pelo Exército para integrar o Programa de Alto Rendimento do Ministério da Defesa. O Atleta, que atualmente é terceiro sargento, passou a usar as instalações de treinamento no Rio de Janeiro.

Em sua carreira, Luiz Maurício conquistou marcas e títulos importantes, como as medalhas de ouro no Troféu Brasil de Atletismo adulto em 2020 e nos Jogos Sul-Americanos de 2022, em Assunção. Em 2023, ele foi o 20º colocado no Mundial de Budapeste, na Hungria, e 9º colocado nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Luiz Maurício conquistou o índice para Paris no Troféu Brasil de junho deste ano, quando bateu o recorde pessoal, brasileiro e sul-americano, de 85,57m, quebrado agora por ele mesmo.