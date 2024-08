Quem é Luigi Cini, finalista brasileiro do skate park das Olimpíadas

Luigi Cini nas Olimpíadas de Paris (Foto: Franck FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 12:05 • Rio de Janeiro • Atualizada em 07/08/2024 - 13:27

Luigi Cini é uma das esperanças do Brasil por medalhas no skate park masculino nas Olimpíadas de Paris. Aos 22 anos, o brasileiro se classificou para a final da modalidade na 7ª colocação geral e briga por uma vaga no pódio. Além dele, Pedro Barros e Augusto Akio também representam o país na decisão olímpica.

O Lance! conta para você quem é Luigi Cini, e relembra um pouco da vitoriosa trajetória do esportista em sua modalidade.

✅ FICHA DO ATLETA

✏️ Nome completo: Luigi Cini

👩 Idade: 22 anos

📍 Local: Curitiba, Paraná

🏐 Modalidade: Skate park e bowl

🤔 Luigi Cini?

Considerado uma das promessas do skate, Luigi Cini começou a praticar o esporte ainda na infância. Mesmo com pouco tempo de carreira profissional, ele já coleciona grandes feitos na modalidade. Em 2023, o brasileiro conquistou a medalha de prata no mundial disputado em Roma, na Itália.

Em 2024, Cini continou com a sequência de bons resultados na modalidade e conseguiu confirmar a classificação para as Olimpíadas. A edição de Paris marca a estreia dele nos Jogos. Mesmo com pouca experiência, ele é uma das esperanças de medalha no skate park para o Brasil.

Os compatriotas Pedro Barros e Augusto Akio também disputa a decisão olímpica. A decisão está marcada para acontecer nesta quinta-feira, às 12h30 (de Brasília).