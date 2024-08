Quem é Keegan Palmer? Bicampeão do skate park nas Olimpíadas

Keegan Palmer com a medalha de ouro (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 17:55 • Paris (FRA)

Keegan Palmer era uma dos principais favoritos à medalha para no skate park e confirmou. O skatista australiano de 21 anos conquistou o ouro nos Jogos de Paris e se sagrou bicampeão olímpico na modalidade.

➡️ Augusto Akio supera Pedro Barros por décimos e garante bronze para o Brasil no skate

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Por isso, o Lance! conta para você quem é Keegan, e relembra um pouco da curta e vitoriosa trajetória do atleta em sua modalidade.

✅ FICHA DO ATLETA

✏️ Nome completo: Keegan Palmer

👩 Idade: 21 anos

📆 Data de nascimento: 13 de março de 2003

📍 Local: San Diego, Estados Unidos

🏐 Modalidade: Skate park

🤔 QUEM É KEEGAN PALMER?

Apesar de defender a Austrália, Keegan nasceu nos Estados Unidos, mas se mudou para o país da Oceania muito novo. Palmer se tornou skatista profissional aos 14 anos. Em 2017, venceu a final do Dew Tour Am Bowl e, em 2019, ficou em terceiro lugar do Dew Tour 2019. No mesmo ano, finalizou em quarto no Campeonato Mundial de Skate em São Paulo.

(Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A primeira grande consagração de Keegan foi nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, quando se tornou campeão olímpico do skate park, com 95.83 pontos em sua apresentação. Em Paris, o australiano repetiu a dose e conquistou a segunda medalha de ouro na carreira.