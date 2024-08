Quem é Augusto Akio? Conheça brasileiro medalha de bronze no skate park nas Olimpíadas

Augusto Akio nas Olimpíadas de Paris (Foto: Franck FIFE / AFP)







Augusto Akio era uma das principais esperanças de medalha para o Brasil no skate park e confirmou. Conhecido como Japinha por causa das origens orientais, o skatista de 23 anos se classificou para a decisão dos Jogos de Paris e conquistou o terceiro lugar, superando o compatriota e ídolo Pedro Barros. Leva para a casa a medalha de bronze das Olimpíadas.

Por isso, o Lance! conta para você quem é Augusto, e relembra um pouco da curta e promissora trajetória do atleta em sua modalidade.

🤔 QUEM É AUGUSTO AKIO?

Augusto começou a se destacar no cenário do skate nacional aos 11 anos de idade. O primeiro resultado expressivo de Akio foi no Mundial de Skate Vert, em 2019, quando conquistou a medalha de bronze. Ainda no mesmo ano, no X-Games, ficou na sexta colocação. Infelizmente, o skatista não conseguiu vaga para as Olimpíadas de Tóquio.

No Mundial de Skate Park de 2022, Augusto teve uma grande exibição, ficando em segundo lugar nas etapas de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e Buenos Aires, na Argentina. Nos Jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile, Akio conquistou a medalha de prata, o que trouxe mais destaque para o brasileiro no cenário do esporte.

Uma das peculiaridades de Augusto Akio é a paixão pelos malabares, atividade que pratica, inclusive, entre uma volta e outra nas competições de skate. O brasileiro é um dos atletas que busca promover a relação de respeito e amizade no esporte, observando o skate não só como modalidade, mas também como filosofia de vida.