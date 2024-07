Quem é Ana Sátila, destaque da canoagem brasileira nas Olimpíadas?

Ana Sátila nas Olimpíadas de Paris (Foto: Olivier MORIN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 23:41 • Paris (FRA)

Semifinalista na canoagem slalom das Olímpiadas, Ana Sátila é uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil nesta quarta-feira (31). A mineira de 28 anos coleciona diversas conquistas resultados e teve desempenhos excelentes nos Pan-Americanos.

Ana Sátila é treinada pelo italiano Ettore Vivaldi, e foi, com apenas 16 anos, a mais jovem atleta da delegação brasileira nas Olímpiadas de Londres 2012. A brasileira foi campeã mundial júnior em 2014, vice-campeã sub-23 em 2015. No Pan-Americano de Torono 2015, Ana Sátila conquistou duas medalhas, sendo uma de ouro, no C1, e uma de prata, no K1.

Atualmente uma das melhores canoístas do pais, treina desde os 9 anos, todos os dias pela madrugada, com o pai, Cláudio, que também foi atleta, mas não no mesmo esporte. É estudante de Educação Física. No Pan-Americano de Lima 2019, Ana conquistou mais duas medalhas, dessa vez, duas de ouro, na C1 e na Extreme K1.

(Foto: Fábio Canhete / Canoagem Brasileira)

Em 18 de outubro de 2020, faturou um ouro inédito para a canoagem brasileira na etapa de Tacen, na Eslovénia, ao vencer o C-1.

Número 3 do ranking mundial, Ana Sátila se tornou a primeira mulher do Brasil a chegar a uma decisão olímpica na canoagem slalom. Nos Jogos de Tóquio 2020, ficou na décima e última posição na final, após ficar com a marca de 164s71 na sua descida. Ela perdeu 2s numa primeira penalidade na porta 7, e depois perdeu a porta 22, o que aumentou em mais 50s o seu tempo final, que ficou em 164s71. Se não tivesse o desconto da porta que não passou, Ana Sátila seria a quarta colocada na final.

Em outubro de 2023, nos Jogos Pan-americanos de Santiago, Ana conquistou duas medalhas de ouro competindo nas categorias C1 e caiaque cross. Agora, em Paris, Sátila busca sua primeira medalha olímpica.

Ana Sátila compete na semifinal nesta quarta-feira (31), às 10h30 (horário de Brasília). Caso avance para a final, a decisão será realizada no mesmo dia ao meio-dia.