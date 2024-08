Quem é Ana Cristina, destaque do Brasil no vôlei feminino das Olimpíadas?

Ana Cristina em ação pela Seleção Brasileira nas Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 13:21 • Paris (FRA)

Ponteira da Seleção Brasileira de vôlei, Ana Cristina vem se destacando nas Olimpíadas de Paris. Principal pontuadora do Brasil contra os Estados Unidos, em partida válida pela semifinal da competição, a jogadora participa de sua segunda edição de Jogos, apesar da pouca idade.

Ana Cristina tem apenas 20 anos e é filha de Ciça, ex-jogadora que atuou pelas seleções de base do Brasil entre os anos 90 e 2000. Nascida no Rio de Janeiro, se mudou para São Paulo ainda criança. Assim, iniciou sua trajetória no vôlei nas categorias de base do São Caetano, antes de passagem pelo Pinheiros e ir com sua família à França. Por lá, representou o Voléro Le Cannet.

Contudo, voltou ao Brasil para atuar pelo Sesc Flamengo, sob comando de Bernardinho, durante a temporada 2020/21. Depois, se transferiu ao Fenerbahçe, da Turquia, clube o qual representa até hoje. Na última edição da Liga Turca, foi eleita como uma das melhores ponteiras, mesmo após período de lesão.

Seleção Brasileira

Ana Crisitina foi chamada pela primeira vez para as seleções de base do Brasil aos 14 anos. Desde então, se destacou até ser convocada para o time principal às vésperas dos Jogos de Tóquio, para disputa da Liga das Nações de 2021. Desta forma, integrou o elenco medalhista de prata no Japão.

Neste ciclo, se consolidou como uma das principais jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei, ganhando espaço como a ponteira titular. Chegou às Olimpíadas de Paris após lidar com lesão e cirurgia, e mesmo assim teve ótimo desempenho.