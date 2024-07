Quem acendeu a pira olímpica dos Jogos do Rio de Janeiro 2016?

Vanderlei Cordeiro de Lima nas Olimpíadas de Atenas 2004 (Foto: Acervo Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 26/07/2024 - 09:43

A honra de acender a pira olímpica é uma das maiores que uma pessoa pode receber. Nas Olimpíadas disputadas no Rio de Janeiro, a primeira pessoa escolhida foi o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé. Mas, por incrível que pareça, o Rei recusou o convite. Com isso, o escolhido para o ato foi Vanderlei Cordeiro de Lima.

O motivo pela negativa de Pelé não é totalmente claro. Há quem diga que foi por questões relacionadas à saúde do Rei - já bastante debilitada aquela altura. Por outro lado, existiram rumores de que, na verdade, um contrato de patrocínio complicou a realização. Mas a verdade é que a escolha por Vanderlei Cordeiro de Lima não deixou a desejar a organização.

A cerimônia para acender a pira olímpica marca a abertura oficial de todos os Jogos Olímpicos. Na edição do Rio, em 2016, Vanderlei protagonizou a cerimônia em pleno estádio do Maracanã, um dos maiores templos do esporte mundial. A reta final do revezamento da tocha olímpica contou com Gustavo Kuerten, o Guga, entrando no estádio com o fogo. Na sequência, o ex-tenista passou a tocha para Hortência, prata no basquete em 1996, que passou a tocha para Vanderlei finalizar a cerimônia.

Vanderlei Cordeiro de Lima acendeu a Pira Olímpica das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 (Foto: AFP / Odd Andersen)

O ex-maratonista brasileiro possui uma das maiores histórias de superação de todas as edições de Olimpíadas. Durante os Jogos de Atenas, em 2004, Vanderlei liderava a prova da Maratona quando foi atacado por um espectador irlandês que assistia à prova. Apesar da interrupção inesperada, o brasileiro conseguiu manter um bom desempenho, na medida do possível, e terminou a prova em terceiro lugar - conquistando a medalha de bronze.

Na edição deste ano, em Paris, ainda não foi divulgado quem acenderá a pira olímpica. A cerimônia de abertura acontecerá no Rio Sena, local onde também ocorrerá a prova da maratona aquática. O evento acontecerá na sexta-feira (26), com previsão para começar às 14h30, no horário de Brasília.