Qual é a projeção de medalhas do Brasil para Paris 2024?

Rebeca Andrade é uma das brasileiras com mais chances de medalha em Paris (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 24/07/2024 - 12:25



O atual recorde de medalhas conquistadas pelo Brasil em uma única edição de Jogos Olímpicos foi em 2020, com os 21 pódios em Tóquio. Segundo especialistas, a projeção é que o país conquiste por volta de 20 medalhas mais uma vez nos Jogos Olímpicos de Paris. Alguns desses medalhistas são postulantes à conquista da medalha novamente na capital francesa, mas outros nomes aparecem como novidade na lista de favoritos, que você confere a seguir.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz Ferreira - Boxe

Medalhista de prata em Tóquio, Bia foi a primeira brasileira a conquistar um cinturão mundial de boxe e está a quase dois anos sem perder uma disputa.

Principal rival: a irlandesa Kellie Harrington, atual campeã olímpica

Retrospecto em outras olimpíadas: medalha de prata em Tóquio 2020

Rayssa Leal - Skate

A "Fadinha" vem em grande fase desde os Jogos de Tóquio. Nas duas últimas grandes competições que participou, inclusive, ficou com a medalha de ouro - etapa de San Diego da Street League e Pré-Olímpico da China.

Principal rival: a australiana Chloe Covell e as japonesas Funa Nakayama, Coco Yoshizawa e Liz Akama

Retrospecto em outras olimpíadas: medalha de prata em Tóquio 2020

Gabriel Medina - Surfe

Apesar da vaga olímpica ter vindo no sufoco, Medina é um grande favorito no Surfe. Isso pois a modalidade será disputada no Taiti, águas muito amigas de Gabriel, que tem dois títulos e quatro vices em oito participações na etapa de Teahupo'o do Circuito Mundial.

Principal rival: o australiano Ethan Ewing

Retrospecto em outras olimpíadas: nunca participou

➡️ Conheça os seis atletas classificados do surfe brasileiro para os Jogos Olímpicos de Paris

Alison dos Santos - Atletismo

Alison dos Santos, o Piu, vive um ótimo 2024. O brasileiro só não venceu uma das etapas da Diamond League nos 400m com barreiras.

Principal rival: o norueguês Karsten Warholm, atual campeão olímpico

Retrospecto em outras olimpíadas: bronze em Tóquio 2020

Rebeca Andrade - Ginástica Artística

De Tóquio para cá, Rebeca Andrade se consolidou ainda mais como potência na ginástica artística. No Mundial de 2023, foram cinco medalhas: ouro no salto, prata no solo, no individual geral e por equipes e bronze na trave.

Principal rival: a lenda norte-americana Simone Biles

Retrospecto em outras olimpíadas: ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio 2020

Outros nomes

Além destes, nomes como Ana Patrícia e Duda, dupla do vôlei de areia, Isaquias Queiroz, quatro vezes medalhista olímpico na canoagem, Marcus D’Almeida, eleito melhor arqueiro do mundo em 2023, a nadadora de águas abertas Ana Marcela, as judocas Mayra Aguiar, Beatriz Souza e Rafaela Silva, os boxeadores Keno Marley e Jucielen Romeu, a surfista Tati Weston-Webb, o skatista Augusto Akio e a dupla da Vela Martine Grael/Kahena Kunze também são grandes postulantes à medalha olímpica.