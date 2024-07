Quais modalidades serão inseridas nas Olimpíadas de Paris?

Ana Sátila será representante brasileira em nova modalidade da canoagem (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A realização dos Jogos Olímpicos marcam um grande momento para o esporte mundial. A edição de 2024, em Paris, na França, contará com duas novidades no quadro de modalidades. Com a inclusão do breaking dance e do caiaque cross, agora a competição conta com 32 esportes em 48 modalidades diferentes.

A inserção de novas modalidades é algo comum na história das Olimpíadas - elas podem acontecer por diversos motivos, culturais e técnicos. Com a escolha pelo breaking dance, por exemplo, o objetivo para os Jogos de Paris é aproximar o evento do público jovem. O mesmo movimento aconteceu em Tóquio 2021, com a entrada do skate e do surfe - inclusive, é possível dizer que a ideia foi atingida - uma vez que os esportes tiveram grande audiência.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O caiaque cross é uma variação dentro da canoagem slalom. Ao contrário da canoagem já comum nas Olimpíadas, esta modalidade é disputada com quatro atletas nas águas, competindo simultaneamente entre si. A brasileira Ana Sátila é uma das favoritas à medalha em Paris - ela foi campeã mundial em 2018.

➡️ Conheça os seis atletas classificados do surfe brasileiro para os Jogos Olímpicos de Paris

Por outro lado, certas modalidades saíram do quadro para os Jogos deste ano. São elas: beisebol, softbol e karatê. As duas primeiras, apesar de parecidas, possuem determinadas diferenças por serem praticadas por homens e mulheres, respectivamente. Além disso, estes dois tendem a voltar para o quadro olímpico na edição de Los Angeles, em 2028.