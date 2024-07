Por que Ítalo Ferreira não vai disputar as Olimpíadas de Paris 2024?

Ítalo Ferreira não conseguiu a classificação para as Olimpíadas de Paris (Foto: Yuki Iwamura)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil é um dos grandes favoritos à conquistar mais de uma medalha no surfe nas Olimpíadas de Paris. Com seis nomes classificados para a competição, no entanto, a delegação não terá o atual campeão olímpico na disputa. Ítalo Ferreira não conquistou a vaga para os Jogos Olímpicos de 2024.

Distribuição das vagas

Existiam duas formas de garantir a vaga no surfe para as Olimpíadas - uma por atletas, outra pelo comitês olímpicos. A primeira delas era pelo Championship Tour (CT) da World Surf League (WSL) - o circuito mundial de surfe - da temporada 2023. Os 10 primeiros colocados da temporada realizada no ano passado garantiram a vaga nos Jogos. Foi dessa forma que Filipe Toledo e João Chianca carimbaram seus passaportes rumos aos Jogos.

Além disso, o ISA Games, disputado em março deste ano, daria direito à mais uma vaga. Como Gabriel Medina foi o vencedor, o surfista de Maresias ganhou o direito de disputar os Jogos Olímpicos mais uma vez - esta é a segunda participação do atleta.

Ítalo Ferreira após a conquista do ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020 (Foto: Jonne Roriz / COB)

Ítalo Ferreira se tornou o primeiro campeão olímpico da história do surfe - a modalidade fez sua estreia no quadro de modalidades em Tóquio 2020. Apesar da ausência do potiguar, o Brasil terá outros grandes representantes este ano. Gabriel Medina, Filipe Toledo e João Chianca são os nomes do surfe masculino brasileiro, enquanto Tati Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel completam a equipe no feminino.