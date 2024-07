Paris 2024: quando será o primeiro jogo de basquete nas Olimpíadas?

Os Estados Unidos são os grandes favoritos para conquistar o ouro (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 24/07/2024 - 15:07 • Paris (FRA)

O começo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 será nesta semana. O basquete, claro, não fica de fora e a bola laranja começa a subir no próximo sábado (27), com a disputa dos torneios masculino e feminino da categoria.

O primeiro duelo será no masculino, entre Austrália e Espanha, que começa às 6h (horário de Brasília). A partida é válida pelo grupo A, que também conta com Grécia e Canadá, que se enfrentam mais tarde, às 16h. Já o segundo jogo é pelo grupo B, entre Alemanha e Japão, a partir das 8h30. Já o Brasil começa a caminhada diante da França, às 12h15.

Já o começo do basquete feminino é no domingo (28), com o duelo entre Espanha e China, às 8h30. O Brasil não se classificou para a competição.

Basquete Masculino nas Olímpiadas:

Sábado (27)

Austrália x Espanha – 6h

Alemanha x Japão – 8h30

França x Brasil – 12h15

Grécia x Canadá – 16h

Domingo (28)

Espanha x China – 8h30

Sérvia x Porto Rico – 16h

Grupos do Basquete Feminino:

Grupo A

Sérvia

Espanha

China

Porto Rico

Grupo B

Canadá

Nigéria

Austrália

França

Grupo C

Alemanha

Estados Unidos

Japão

Bélgica

O torneio de basquete nas Olimpíadas tem as finais previstas para o dia 11 de agosto. Os jogos de todas as modalidades são transmitidos no Brasil pela TV Globo (em canal aberto), no SporTV (canal fechado), Globoplay (streaming) e pela CazéTV (via YouTube, no streaming).