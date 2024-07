Paris 2024: detalhes e conceitos dos principais uniformes olímpicos

Anéis Olímpicos, Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 08:00 • Paris (FRA)

A cerimônia de abertura de uma competição é um dos momentos mais importantes, e claro, não será diferente com os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Cada delegação vem com o seu melhor uniforme para esta ocasião.

Pensando nisso, o Lance! mostra todos os detalhes e conceitos dos principais uniformes olímpicos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

BRASIL X RIACHUELO

(Foto: Divulgação)

Com inspiração em Paris e nas cores do Brasil, as camisas e agasalhos esportivos serão brancas e azuis, com calças e tênis amarelos. Na cerimônia de abertura, usarão jaqueta jeans com figuras de animais da fauna brasileira como araras, tucanos e onças-pintadas bordadas nas costas. Calça comprida branca ou saia longa da mesma cor. Nos pés, chinelos Havaianas.

FRANÇA X LE COQ SPOTIF

(Foto: France Olympique)

Anfitriã dos Jogos, a França vem com um design marcante. Criado por Stéphane Ashpool — fundador da marca francesa Pigalle — os uniformes apresentam uma interpretação abstrata das cores icônicas da bandeira nacional: vermelho, branco e azul. Para a cerimônia de abertura, temos uma colaboração entre a LVMH e Berluti, com blazers azul-marinho, saias de seda e mocassins de couro com um toque sofisticado — e assinado pela estilista Carine Roitfeld.

EUA X RALPH LAUREN

(Foto: Team USA)

Os uniformes norte-americanos incluem tradição com modernidade, sendo ao mesmo tempo funcionais e sofisticados. Com as cores tradicionais da bandeira dos Estados Unidos, os uniformes vem com um diferencial: o "RL Cooling" — uma tecnologia que regula a temperatura corporal dos atletas, garantindo conforto mesmo em situações de calor intenso.

CANADÁ X LULULEMON

(Foto: Team Canada)

Com um kit inovador e estiloso, o Canadá vem para equilibrar funcionalidade e estilo, com peças adaptáveis para diferentes tipos de corpos e necessidades dos atletas. Na cerimônia de abertura, levam elementos do país de costa a costa, em um vermelho no tom das bandeiras do país. No encerramento, a delegação vem com o artista Mason Mashon representando a aurora boreal.

GRÃ-BRETANHA X BEN SHERMAN

(Foto: Team GB)

Os uniformes da Grã-Bretanha serão feitos por pelo terceiro ano consecutivo. Os trajes ganharam logos mais discretos e estampas chamativas, como polos e camisas floridas. Cada flor representa uma nação no grupo: rosa (vermelha) para a Inglaterra, flor do cardo (roxa) para a Escócia, narciso (amarelo) para País de Gales e trevo (verde) para a Irlanda do Norte.

ITÁLIA X EMPORIO ARMANI

(Foto: Divulgação)

A marca que vestiu a Itália na Eurocopa 2024, também irá representar o país nos Jogos. Nesta competição ela aparece nos conjuntos de alfaiataria na cerimônia de abertura e nos agasalhos em um tom de azul-escuro, vermelho, verde e branca distribuídos nos detalhes discretos de cada roupa.