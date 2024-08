Ouro e 7 a 1 na Argentina! Veja o resumão da sexta-feira (2) nas Olimpíadas de Paris

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 23:45 • Paris (FRA)

O Brasil conquistou a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris nesta sexta-feira (2), com Bia Souza, no judô. Além da vitória da judoca, o Brasil também venceu no vôlei e basquete masculino. No tênis de mesa, Hugo Calderano perdeu na semifinal e agora disputa o bronze. No futebol, a Argentina perdeu para a França e segue com apenas uma medalha, enquanto o Brasil já soma sete. Veja o resumo do dia do repórter Nathan Rosseto.

