Olimpíadas: Wembanyama decide, e França vence o Japão no basquete

Wembanyama anotou 18 pontos na vitória da França contra o Japão, pelo basquete, nas Olimpíadas (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 14:57 • Paris (FRA)

Em partida emocionante, a França venceu o Japão pela segunda rodada do grupo B do basquete nas Olimpíadas de Paris. Com Wembanyama sendo decisivo na prorrogação, o placar final foi de 94 a 90 para os donos de casa. A vitória encaminha a classificação dos franceses para a próxima fase nos Jogos Olímpicos.

França e Japão protagonizaram um jogo bastante equilibrado pelo grupo B no basquete nas Olimpíadas. Sob o comando de um ginásio inteiro cantando a seu favor, os donos da casa dominaram o primeiro quarto, vencendo por 32 a 25. No segundo quarto os japoneses até equilibraram as ações, mas a parcial acabou em 52 a 44 para a França.

A volta para o segundo tempo foi o momento mais equilibrado do jogo. O terceiro quarto terminou em 20 a 20, mas por conta do bom desempenho no antes do intervalo, a França permaneceu na frente do placar. No último quarto o Japão mudou o jogo. Com um volume ofensivo maior, a equipe chegou a liderar o placar algumas vezes e vencia a partida até faltar 16 segundos no placar. No entanto, em uma jogada de Matthew Strazel, o jogador acertou uma bola de três pontos e ainda sofreu uma falta - no lance livre, o francês empatou o confronto.

Wembanyama em ação pela França, contra o Japão, no basquete nas Olimpíadas (Foto: Denis Charlet / AFP)

Durante a prorrogação, Victor Wembanyama, que até então tinha atuação discreta com apenas 10 pontos, mostrou porque é um dos grandes prospectos do basquete mundial. O gigante pivô francês anotou oito pontos somente no tempo extra. Com isso, a França venceu o Japão por 94 a 90 e encaminhou a classificação para o mata-mata.