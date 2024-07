Olimpíadas: Titular da Seleção Brasileira de Vôlei está fora da estreia, por lesão

Darlan e Alan são irmãos e estão Seleção Brasileira Vôlei Masculino para a disputa das Olimpíadas (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 11:34 • Paris (FRA)

A equipe comandada por Bernardinho terá um desfalque importante nas estreia das Olimpíadas de Paris. Durante o treino, o oposto Alan sofreu uma lesão na panturrilha e está fora do jogo contra a Itália. Esta é a primeira baixa confirmada no vôlei masculino para os Jogos Olímpicos. O primeiro compromisso será no sábado (27), às 8h.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Com a baixa de Alan confirmada, a Seleção Brasileira tem o direito de convocar um suplente pré-selecionado. O técnico Bernardinho havia escolhido o ponteiro Honorato e, por isso, ele foi chamado para o lugar do oposto.

Lance!

Alan foi um dos principais nomes do Brasil durante a Liga das Nações de Vôlei Masculino - última competição antes das Olimpíadas. Ao lado de seu irmão Darlan, foram os principais jogadores de ataque do time brasileiro na competição. Seu irmão, inclusive, deve ser o titular da posição na estreia.

Seleção Brasileira de Vôlei Masculino fará sua estreia nas Olimpíadas contra a Itália (Foto: Divulgação / Volleyball World)

Sob o comando de Bernardinho, a equipe brasileira fará seu primeiro jogo nas Olimpíadas contra a Itália. A partida acontecerá no sábado (27) e está marcada para 8h, no horário de Brasília. O grupo B ainda conta com Egito e Polônia.